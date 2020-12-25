В ВОЗ заявили, что коронавирус в Великобритании мутировал незначительно

Выявленная в Великобритании мутация коронавируса незначительна и не влияет на эффективность средств для диагностики, препаратов и вакцин. Об этом заявила в пятницу в интервью ТАСС представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"На данный момент вирус SARS-CoV-2 мутировал очень незначительно, и его изменения пока не отражаются на эффективности имеющихся средств диагностики, лекарственных препаратов и разрабатываемых вакцин", - сказала она,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По ее словам, ВОЗ рекомендует продолжать реализацию всех базовых медицинских и социальных мер, включая тестирование и отслеживание контактов с последующей изоляцией, а также индивидуальных мер защиты, таких как гигиена рук, физическое дистанцирование и ношение маски, добавила Вуйнович.

Она отметила, что совместные действия и отсутствие паники позволят контролировать ситуацию с обнаружением в Великобритании и других странах нового штамма коронавируса. "Давайте сделаем так, чтобы не было паники, а была бы своевременная информация и совместные действия, которые помогут нам преодолеть это. Штамм, выявленный в Великобритании, был идентифицирован как вариант с множественными генетическими мутациями, в том числе в S-белке (спайковый белок). В Великобритании было выявлено более тысячи случаев нового варианта вируса, причем первые случаи были обнаружены в середине сентября 2020 года", - отметила Вуйнович.

Как подчеркнула представитель ВОЗ, на данном этапе недостаточно информации для того, чтобы четко определить, связан ли новый штамм с какими-либо изменениями в тяжести протекания заболевания, реакции антител или эффективности вакцины. "Необходимо внимание всех стран, чтобы надлежащий надзор мог обнаруживать мутации и способствовать прекращению циркуляции [вируса]", - добавила специалист.