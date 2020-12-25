На Синайском полуострове произошел взрыв газопровода

Взрыв газопровода произошел на Синайском полуострове в Египте, жертв нет. Об этом сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на губернатора Северного Синая Мохаммеда Абделя Фадиля Шушу.

В его заявлении говорится, что взрыв зафиксировали поздно вечером в четверг в городе Эль-Ариш. По его словам, инцидент не повлиял на поставку газа в жилые районы и промышленные зоны Синая.

Причина взрыва пока не установлена, ведется расследование,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В то же время, по словам сотрудников безопасности и очевидцев, перед взрывом неизвестные установили взрывные устройства и скрылись. Пока ни одна из группировок не заявляла об ответственности за произошедшее.

Месяцем ранее ответственность за взрыв газопровода в Северном Синае взяла на себя группировка, аффилированная с ИГ.