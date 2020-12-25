Около 30 000 жителей территорий, находящихся вне контроля Арцаха, станут бенефициарами программы

Гражданам, зарегистрированным на территориях, находящихся вне контроля Арцаха, и фактически проживающим последние 3 месяца в Армении, государство в рамках программ социальной помощи предоставляет по 300 000 драмов. 5 000 бенефициаров программы уже получили содействие.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал министр труда и социальных вопросов Армении Месроп Аракелян.

“По приблизительным подсчетам, у нас около 30 000 бенефициаров, около 5 000 из которых уже получили содействие, остальных мы идентифицируем с нашими арцахскими коллегами”.

Он представил и другую программу, бенефициарами которой могут стать те лица, которые на данный момент не имеют возможности жить в своих разрушенных домах. Гражданам Арцаха в рамках этой программы предоставляется по 250 000 драмов. По словам министра, прием заявок для участия в программе начнется с 25-го или 26-го декабря.