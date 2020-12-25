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Около 30 000 жителей территорий, находящихся вне контроля Арцаха, станут бенефициарами программы

Около 30 000 жителей территорий, находящихся вне контроля Арцаха, станут бенефициарами программы

Гражданам, зарегистрированным на территориях, находящихся вне контроля Арцаха, и фактически проживающим последние 3 месяца в Армении, государство в рамках программ социальной помощи предоставляет по 300 000 драмов. 5 000 бенефициаров программы уже получили содействие.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал министр труда и социальных вопросов Армении Месроп Аракелян.

“По приблизительным подсчетам, у нас около 30 000 бенефициаров, около 5 000 из которых уже получили содействие, остальных мы идентифицируем с нашими арцахскими коллегами”. 

Он представил и другую программу, бенефициарами которой могут стать те лица, которые на данный момент не имеют возможности жить в своих разрушенных домах. Гражданам Арцаха в рамках этой программы предоставляется по 250 000 драмов. По словам министра,  прием заявок для участия в программе начнется с 25-го или 26-го декабря.


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