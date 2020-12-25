Австрия передала России культурные ценности, похищенные нацистами

Австрийская сторона благополучно доставила в Темрюкский историко-археологический музей культурные ценности, украденные нацистами в 1943 году, сообщил в пятницу посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Речь идет о хранившихся в запасниках Музея Зальцбурга трех амфорах и пяти античных надгробных барельефах, похищенных нацистами из разрушенного кубанского музея в 1943 году. В марте 2020 года был подписан договор об их передаче между музеями в Темрюке и Зальцбурге.

Ценности доставили в Россию за счёт австрийской стороны. В пятницу состоялась торжественная церемония завершения их передачи,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Посол отметил особое символическое значение этого события в связи с празднованием в 2020 году 75-летия великой Победы, освобождения Европы от фашизма и окончания Второй мировой войны.

"Наш долг - сохранить для будущих поколений память и уроки этих страшных страниц новейшей истории. Уверен, что свой вклад в общее дело вносит возвращение в Россию даже по крупицам части из огромного массива похищенных и, казалось бы, безвозвратно потерянных культурных ценностей. Уверен, что в экспозиции Темрюкского музея они также теперь займут достойное место и вызовут большой интерес как у местной публики, так и среди специалистов и научных исследователей", - отметил Любинский.