В рамках программы МЭ гранты будут предоставлены еще 27 производителям и переработчикам

По итогам 5-го тура конкурса, объявленного в рамках компонента развития ценных бумаг второй программы “Управление и конкурентоспособность сельскохозяйственных ресурсов общин” Министерства экономики Армении, победителями стали 27 бизнес заявок. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

Каждой победившей организации, по принципу софинансирование на 50%, будет предоставлен грант в размере до 25 млн драмов для развития производственных мощностей и приобретения соответствующего оборудования для осуществления эффективной деятельности.

25 декабря заместитель министра экономики Арман Ходжоян и руководитель программы Давид Меджлумян встретились с представителями организаций-бенефициаров.

“Правительство предоставляет содействие агропромышленным предприятиям посредством нескольких инструментов. К примеру, в 2020 году по программам развития сельского хозяйства только на приобретение оборудования в агроперерабатывающей отрасли был предоставлен лизинг на 5,5 млрд драмов, что в 2 раза больше, чем в 2019 году.

В рамках этой программы в 2020 году были заключены договора с 30 перерабатывающими организациями, в 17 из которых уже внедрены системы безопасности пищевых продуктов ISO-22000 и HACCP”, - отметил Арман Ходжоян.

Замминистра выразил надежду, что до начала сельскохозяйственного производственного сезона организации смогут приобрести оборудование, переоснастить свои производства, организовать более эффективное производство и стать на рынках более конкурентоспособными.

В рамках программы целевое финансовое содействие планируется предоставить хозяйствующим субъектам, в том числе индивидуальным предпринимателям, производственным, потребительским и сельскохозяйственным кооперативам, предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции (за исключением общественных организаций и фондов), которые вовлечены в ценные бумаги и удовлетворяют критериям соответствия и отбора программы.