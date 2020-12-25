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Фонд “Ереван, любовь моя” принял детей семей, перемещенных в Армению из Гадрута

Фонд “Ереван, любовь моя” принял детей семей, перемещенных в Армению из Гадрута

Накануне Нового года Фонд “Ереван, любовь моя” организовал интерактивное мероприятие для нескольких десятков детей из семей беженцев, перемещенных из Гадрута в Армению. Об этом Арменпресс сообщили из Фонда “Ереван, любовь моя”.

Грайр Гамбарян, директор Фонда “Ереван, любовь моя”, отметил, что очень важно детям,  которые видели войну и в результате оказались вынужденными переселенцами, создать новогоднее чудо. Несмотря на все зло и невзгоды, которые они пережили в этом году, ожидания детей остаются прежними. Поэтому мы решили подбодрить их этим небольшим мероприятием и заверить их, что все будет хорошо”, - сказал Грайр Гамбарян. В завершении праздника Дед Мороз вручил детям подарки.

Следует отметить, что в первые же дни войны Фонд “Ереван, любовь моя” выступил с очередной инициативой, в рамках которой была оказана психологическая помощь детям, перемещенным из-за войны в Арцахе.


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