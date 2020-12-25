Министерство труда и социальных вопросов Армении запустило платформу быстрого реагирования

Министерство труда и социальных вопросов Армении запустило платформу для жалоб-заявлений, посредством которой будет проведена повторная проверка и будет принято решение относительно граждан, оставшихся вне программ социального содействия.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал министр труда и социальных вопросов Армении Месроп Аракелян.

К сожалению, на данный момент есть небольшие проблемы с базой данных, особенно в Арцахе. Есть граждане, которым отказано в участии в социальных программах. Мы уже запустили платформу быстрого реагирования на жалобы. Граждане, не ставшие бенефициарами, могут подавать свои заявления. Мы обсудим все вопросы и с нашими партнерами в Арцахе, будет проведено двойное исследование и будет принято решение”, - сказал Аракелян.