Председатель КС и постоянный координатор ООН в Армении обсудили вопросы укрепления сотрудничества

24 декабря председатель Конституционного суда Арман Диланян принял постоянного координатора ООН в Армении, постоянного представителя Программы развития Шомби Шарпа. Как передает Арменпресс, Конституционный суд сообщил, что Арман Диланян придал важность всестороннему содействию ООН в вопросах модернизации системы государственного управления Республики Армения, реформ, проводимых в судебной и в антикоррупционной сферах.

Шомби Шарп поблагодарил за возможность встретиться, представил программы, реализуемые различными агентствами ООН в Армении, выразив надежду, что сотрудничество между офисом ООН в Ереване и Конституционным судом и дальше будет укрепляться.