Президента Армении и предводителя Ширакской епархии беспокоят вызовы, стоящие перед страной

Президент Республики Армения Армен Саркисян с рабочим визитом побывал в Гюмри. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

В предстоятельстве Ширакской епархии Армянской апостольской церкви президент Саркисян встретился с предводителем епархии, Его Преосвященством епископом Вазгеном Мирзаханяном и с архиепископом Микаелом Аджапахяном.

Президент республики и предводитель Ширакской епархии коснулись потерь, понесенных нами в этой войны, и создавшейся в стране кризисной ситуации, согласившись во мнении, что, как для народа и государства, у нас нет иного выбора, кроме как едиными силами подняться на ноги.

Отметив, что ситуация продолжает оставаться тяжелой, собеседники выразили свою озабоченность и беспокойство в связи с серьезнейшими и разнообразными вызовами и проблемами, стоящими перед страной, коснулись путей их преодоления.

Они особо подчеркнули важность безопасности и защиты границ государства и приграничных общин, решения проблем, связанных с возвращением пленных, заложников и поисками без вести пропавших военнослужащих.

Президент республики в сопровождении предводителя Ширакской епархии посетил церковь Сурб Аменапркич в Гюмри. Он встретился и с губернатором Ширака Тиграном Петросяном и мэром Гюмри Самвелом Баласаняном.