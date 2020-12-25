Саммит пятерки СБ ООН нужно проводить в очном формате, Москва надеется, что он состоится в ближайшее время. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе форума "Диалог во имя будущего".

"Конечно, можно проводить его и по видеосвязи, но мы убеждены: с учетом важности и сложности накопившихся проблем требуется очная встреча. Надеюсь, мы ее в ближайшее время проведем", - сказал Лавров.

"Безусловно, одной из задач будет обсуждение ситуации со стратегической стабильностью, где Соединенные Штаты разрушили все механизмы, которые хоть как-то контролировали вооружение", - добавил министр.

Президент РФ Владимир Путин в июне предложил организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания).

Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав. Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в декабре заявил, что Россия готова к диалогу по этой теме, но ждет реакции по стороны американских партнеров.