Дорога Капан - село Агарак полностью перешла под контроль Азербайджана: мэр Капана

Автодорога Капан - село Агарак Сюникской области полностью перешло под полный контроль Азербайджана, в связи с чем граждане Армении перестали пользоваться этой трассой. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил мэр Капана Геворг Парсян в ходе рабочего обсуждения, организованного в Национальном собрании.

“У нас есть три проблемные дороги: Капан - Горис, Капан - Чакатен и Капан - село Агарак. Дороги Капан – Горис, Капан - Чакатен действуют, но мы не сможем пользоваться дорогой, ведущей в село Агарак, потому что она полностью находится под контролем противника”, - сказал Парсян.

Мэр отметил, что есть и альтернативная дорога, которая требует капитального ремонта и она в несколько раз длиннее.

“Из-за неиспользования этой дороги жители сел Агарак, Егвард и Уджанис в некотором смысле оказались в блокаде”, - отметил Геворк Парсян.

Парламентская фракция “Процветающая Армения” организовала рабочее обсуждение на тему “О ситуации в приграничных районах, существующих проблемах, путях решения, уточнении границ, их охране и обеспечении безопасности”.

В рамках реализации трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября премьер-министром Армении, президентами России и Азербайджана, между Арменией и Азербайджаном формируются новые границы.