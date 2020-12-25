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ВС Азербайджана всего в 100 метрах от населенного пункта Сюника: мэр Капана представил ситуацию

ВС Азербайджана всего в 100 метрах от населенного пункта Сюника: мэр Капана представил ситуацию

Вооруженные силы Азербайджана расположены в 100 метрах от населенного пункта Сюник в Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом в Национальном Собрании заявил мэр Капана Геворг Парсян во время рабочего обсуждения ситуации, сложившейся в регионе.

“Противник всего в 100 метрах от наших населенных пунктов, например, в 1 км от жилой части города Капана. После того, как многие высоты перед общинами Сюник и Капан перейдут под контроль Азербайджана, город Капан и некоторые другие населенные пункты станут серьезной мишенью”, - сказал Парсян.

В рамках реализации трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября  премьер-министром Армении, президентами России и Азербайджана, между Арменией и Азербайджаном формируются новые границы.

Парламентская фракция “Процветающая Армения” организовала рабочее обсуждение на тему “О ситуации в приграничных районах, существующих проблемах, путях решения, уточнении границ, их охране и обеспечении безопасности”.


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