Почти 90 000 граждан, состоящих на учете в Арцахе, получили финансовое содействие

Министерство труда и социальных вопросов Армении почти 90 000 граждан, состоящих на учете в Арцахе, предоставило финансовое содействие.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал министр труда и социальных вопросов Армении Месроп Аракелян.

“После последней Арцахской войны аппарат нашего министерства почти полностью вовлечен в процесс урегулирования социальных проблем, возникших вследствие всего войны. Финансовое содействие мы предоставили гражданам, состоящим на учете в Арцахе, по 68 000 драмов на каждого человека, плюс по 15 000 доплат для лиц, не имеющих собственности.

В этой группе есть некоторые исключения, которые не стали бенефициарами мероприятия”, - отметил Аракелян.

По его словам, на данный момент примерно 90 000 гражданам уже предоставлено содействие в размере 6,5 млрд драмов.

Министр сообщил, что граждане, пользующиеся программой, составляют почти 98% фактических бенефициаров, и на данный момент осталось несколько тысяч граждан, которые должны обратиться и воспользоваться этой программой.

Бенефициарами программы содействия гражданам, состоящим на учете в Арцахе, являются граждане Арцаха, перемещенные в результате развязанной Азербайджаном войны и фактически находящиеся в Армении или в Арцахе, которые состоят на учете в Арцахе.

Форма содействия - единовременная денежная помощь в размере минимальной месячной заработной платы (68,000 драмов) на каждого бенефициара, а также дополнительное содействие в размере 15,000 драмов для бенефициаров, не имеющих в Республике Армения недвижимого имущества с правом собственности (в том числе долевого).

Лилит Демурян