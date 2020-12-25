Президент Саркисян в Гюмри встретился с военнослужащими из Ширака, участвовавшими в Арцахской войне

Президент Армении Армен Саркисян с визитом находится в Гюмри. Он побывал в Ширакской епархии и встретился с главой Ширакской епархии. Встреча была закрытой.

Затем в Социально-образовательном центре Ширакской епархии президент Республики Армения встретился с военнослужащими-контрактниками, призывниками и добровольцами из Ширакской области, участвовавшими в Арцахской войне.

“Вся Ваша жизнь еще впереди, окончательного поражения нет. Это сложно, но нужно бороться, я пришел сказать, что Вы не проигравшие, а победители. Обращайте внимание на свои семьи, затем найдите свое место в жизни. Я человек, который видел победу, спустя 26 лет я увидел все это, и не знаю смогу ли я снова увидеть победу, но Вы обязательно увидите победу”, - как сообщает Арменпресс, сказал президент Саркисян.

Многие из военнослужащих, участвовавших во встрече, были ранены во время боевых действий.