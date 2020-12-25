Время в Ереване: 11:07:36,   25 Декабрь

Елизавета II с 99-летним супругом отметят Рождество без семьи

Елизавета II с 99-летним супругом отметят Рождество без семьи

Королева Великобритании Елизавета II вместе с супругом, герцогом Эдинбургским Филиппом из-за пандемии коронавируса COVID-19 встретили Рождество отдельно от всей остальной королевской семьи, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Королевская чета отмечает праздник в Виндзорском замке, а не в Сандригемском дворце, где традиционно собираются все члены семьи королевы в Рождество. Елизавета II в этом году вынуждена отказаться и от посещения праздничного богослужения.

Королева Великобритании традиционно обратится с рождественской речью к подданным. Выступление запланировано на 15:00 по местному времени (18:00 мск).

Во время пандемии 94-летняя Елизавета II вместе с 99-летним супругом находились в Виндзорском замке.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации