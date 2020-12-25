Показатель экономической активности в Армении за 11 месяцев снизился на 7,2%

Показатель экономической активности в Армении в январе - ноябре текущего года снизился на 7,2% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическим комитетом Армении.

Объем промышленного производства снизился на 0,2 процента. Объем строительства в январе -ноябре текущего года снизился на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Товарооборот в январе - ноябре снизился на 13,5%, а объем оказанных услуг - на 13,6%.

В январе - ноябре 2020 года индекс потребительских цен вырос на 1%, индекс цен на промышленную продукцию - на 2,2%. Производство электроэнергии увеличилось на 1,8%.

Среднемесячная номинальная заработная плата в Армении в январе - ноябре выросла на 4,2%, составив 186 167 драмов. При этом среднемесячная заработная плата в государственном секторе увеличилась на 5,9%, а в частном секторе - на 3,2%.

В январе - ноябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года внешнеторговый оборот снизился на 12,4%, при этом экспорт сократился на 5,2%, а импорт - на 15,9%.

Курс драма к доллару США в январе - ноябре 2020 года составил 486,29.

Спад экономической активности вызван пандемией COVID-19, которая привела к спаду и экономики почти всех стран.

Анна Григорян