Ишхан Сагателян вызван в полицию на допрос

Ишхан Сагателян, координатор инициативы “Движение за спасение Отечества”, представитель Верховного органа АРФД, вызван на допрос в Главное управление уголовного розыска Полиции Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице инициативы в Facebook.

“Ишхан Сагателян, представитель верховного органа АРФД, координатор “Движения за спасение Отечества”, сегодня, в 14:00, вновь вызван на допрос, на этот раз в Управление уголовного розыска Полиции Армении”, - говорится в сообщении.

Инициатива “Движение за спасение Отечества”, состоящая из 16 парламентских и внепарламентских оппозиционных партий, проводит акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Совместным кандидатом на пост премьер-министра от инициативы является бывший премьер-министр, бывший министр обороны Вазген Манукян.