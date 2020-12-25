Время в Ереване: 11:07:36,   25 Декабрь

Ишхан Сагателян вызван в полицию на допрос

Ишхан Сагателян вызван в полицию на допрос

Ишхан Сагателян, координатор инициативы “Движение за спасение Отечества”, представитель Верховного органа АРФД,  вызван на допрос в Главное управление уголовного розыска Полиции Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице инициативы в Facebook.

“Ишхан Сагателян, представитель верховного органа АРФД, координатор “Движения за спасение Отечества”, сегодня, в 14:00, вновь вызван на допрос, на этот раз в Управление уголовного розыска Полиции Армении”, - говорится в сообщении.

Инициатива “Движение за спасение Отечества”, состоящая из 16 парламентских и внепарламентских оппозиционных партий, проводит акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Совместным кандидатом на пост премьер-министра от инициативы является бывший премьер-министр, бывший министр обороны Вазген Манукян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации