Омбудсмены Арцаха и Армении опубликовали доклад об обстреле журналистов со стороны Азербайджана

Омбудсмены Арцаха и Республики Армения опубликовали совместный специальный доклад о нападениях Азербайджана на журналистов, освещающих боевые действия в Арцахе. Как передает Арменпресс, омбудсмены сообщают, что параллельно с обстрелами гражданского населения и инфраструктур Арцаха со стороны Азербайджана преднамеренному нападению подверглись и журналисты и их автомобили, в результате чего пострадали 7 журналистов (5 иностранных и 2 армянина) 1 человек, сопровождавший журналистскую группу, погиб. Азербайджан не останавливало и то, что журналисты носили специальную форму, отличительные знаки, которые присутствовали и на их автомобилях, что свидетельствует о преднамеренном нападении.

Кроме того, в некоторых свидетельствах отмечается, что азербайджанские разведывательные БПЛА совершали полеты в местах нападений и до нанесения ударов, а это означает, что журналисты были замечены азербайджанскими вооруженными силами.