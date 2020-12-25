Швейцарский фонд профинансирует армянский фильм “Пять мечтателей и лошадь”
12:47, 25 Декабрь, 2020
Согласно решению экспертов известного швейцарского фонда “Vision Sud Est” семи международным кинопроектам предоставлено финансовое содействие. В числе этих проектов и полнометражная документальная драма “Пять мечтателей и лошадь” режиссеров Ваагна Хачатряна и Арена Малакяна, получивших финансируемых Национальным киноцентром Армении.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Национальный киноцентр Армении.
Киноцентр поздравляет творческий коллектив, желая им новых достижений.
В основе совместного армяно-германского фильма - мечта человека, личности, людей разных статусов.
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