Время в Ереване: 11:07:36,   25 Декабрь

Швейцарский фонд профинансирует армянский фильм “Пять мечтателей и лошадь”

Швейцарский фонд профинансирует армянский фильм “Пять мечтателей и лошадь”

Согласно решению экспертов известного швейцарского фонда “Vision Sud Est” семи международным кинопроектам предоставлено финансовое содействие. В числе этих проектов и полнометражная документальная драма “Пять мечтателей и лошадь” режиссеров Ваагна Хачатряна и Арена Малакяна, получивших финансируемых Национальным киноцентром Армении.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Национальный киноцентр Армении.

Киноцентр поздравляет творческий коллектив, желая им новых достижений.

В основе совместного армяно-германского фильма - мечта человека, личности, людей разных статусов.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации