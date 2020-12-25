Рустаму Гаспаряну посмертно присвоено звание почетного гражданина Армавира

Рустам Гаспарян, бывший депутат Национального собрания, командир отряда “Черная пантера”, посмертно удостоен звания почетного гражданина Армавира. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил мэр Армавира Давид Худатян в ходе мероприятия, организованного 25 декабря.

Высоко оценив его исключительный вклад в арцахской войне, Армавирский городской совет принял решение посмертно присвоить ему звание Почетного гражданина Армавира “Это знак нашего уважения и признательности Рустаму Гаспаряну, который Армавир считал своим родным городом, а армавирцы Рустама Гаспаряна считают героем своего города”, - сказал Худатян.

Воин-освободитель, командир отряда “Черная пантера” Рустам Гаспарян скончался 17 октября 2020 года от тяжелого ранения, полученного им во второй Арцахской войне.