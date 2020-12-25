Фестиваль “Ереванские перспективы” завершится концертами Изабель Фауст и Александра Мельникова

Последние два концерта 21-го Международного музыкального фестиваля “Ереванские перспективы” состоятся 28 и 29 декабря в концертном зале Арама Хачатуряна.

Как передает Арменпресс, с концертной программой выступят известная скрипачка Изабель Фауст (Германия) и пианист Александр Мельников (Россия).

28 декабря для врачей организуется концерт благодарности, вход по пригласительным билетам.

Концерты проводятся при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения. В программе прозвучат соната для скрипки N 6 ля мажор Бетховена, опус 30 номер 1 Брамса и другие произведения.