Фестиваль “Ереванские перспективы” завершится концертами Изабель Фауст и Александра Мельникова
12:05, 25 Декабрь, 2020
Последние два концерта 21-го Международного музыкального фестиваля “Ереванские перспективы” состоятся 28 и 29 декабря в концертном зале Арама Хачатуряна.
Как передает Арменпресс, с концертной программой выступят известная скрипачка Изабель Фауст (Германия) и пианист Александр Мельников (Россия).
28 декабря для врачей организуется концерт благодарности, вход по пригласительным билетам.
Концерты проводятся при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения. В программе прозвучат соната для скрипки N 6 ля мажор Бетховена, опус 30 номер 1 Брамса и другие произведения.
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