В Арцахе российские саперы разминировали 280 гектаров территорий, 107 км дороги, 452 строений
Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России продолжают разминирование территории Арцаха.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны РФ.
“Инженерные части российских миротворческих сил в условиях сильного снегопада продолжают разминирование северной окраины Степанакерта. Из-за снегопада есть значительное снижение видимости, что затрудняет работу саперов. Всего в Нагорном Карабахе инженерные части российских миротворческих сил разминировали более 280 гектаров территории, около 107 км дорог, 452 различных строений. Обнаружено и обезврежено более 9 000 взрывных устройств”, - говорится в сообщении МО РФ.
При разминировании и расчистке зоны от взрывоопасных материалов в Нагорном Карабахе российские миротворцы используют современное роботизированное оборудование, которое позволяет поддерживать высокие темпы разминирования горных районов даже при плохих погодных условиях.
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