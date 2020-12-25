Президент Грузии назначила Георгия Гахария премьером

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала распоряжение о назначении Георгия Гахария премьер-министром. Как передает Арменпресс, об этом сообщает администрация главы государства.

Гахария стал премьером во второй раз. Ранее в четверг он представил парламенту обновлённый состав кабмина и правительственную программу. Законодательный орган выразил ему вотум доверия большинством голосов.

"В соответствии с пунктом 5 статьи 56 Конституции Грузии назначить Георгия Гахарию премьер-министром Грузии", - сказано в распоряжении.

Правящая партия "Грузинская мечта" набрала 90 мест из 150 в парламенте по итогам прошедших 31 октября парламентских выборов.

Новый состав правительства Грузии укомплектован прежними министрами за исключением главы минюста.

Состав кабмина представлен следующим образом: министр регионального развития и инфраструктуры - Майя Цкитишвили, глава МВД - Вахтанг Гомелаури, министр экономики и устойчивого развития - Натия Турнава, глава МИД - Давид Залкалиани, министр финансов - Иване Мачавариани, министр образования, науки, культуры и спорта - Михаил Чхенкели, министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты - Екатерина Тикарадзе, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства - Леван Давиташвили, глава Минюста - Гоча Лорткипанидзе.