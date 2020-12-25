В США вводят обязательное тестирование на коронавирус для всех приезжих из Великобритании

Американские власти вводят обязательное тестирование на коронавирус для всех прибывающих в США из Великобритании на фоне выявления в Соединенном Королевстве нового варианта вируса. Как передает Арменпресс, соответствующее заявление федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) приводит в четверг вечером газета The Washington Post.

По ее информации, новое правило распространяется на всех без исключения приезжающих в Соединенные Штаты из Великобритании, в том числе граждан США. Для того, чтобы быть допущенным на рейс, все пассажиры обязаны будут предоставить отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанного в течение не более трех дней до поездки. Принимаются результаты как ПЦР-тестов, так и тестов на антитела.

Требование вступит в силу 28 декабря. В ведомстве предупредили, что вариант вируса, обнаруженный недавно в Великобритании, "может быть на 70% более заразным", чем более ранние штаммы.