В Нигерии выявили еще один новый вариант коронавируса

Ученые выявили еще один вариант коронавируса SARS-CoV-2, на этот раз новый штамм обнаружен в Нигерии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на директора центров по контролю и профилактике заболеваний Африканского союза Джона Нкенгасонга.

Он отметил, что этот вариант отличается как от "обычного" коронавируса, выявленного в начале 2020 года, так и от его новых разновидностей, обнаруженных в Великобритании и ЮАР.

Нкенгасонг добавил, что этот штамм коронавируса - P681H - в отличие от южноафриканского и британского, не является более заразным. Впрочем, для уверенности ученым нужно провести еще исследования, отметил он.

Ранее в Великобритании и ЮАР сообщил и об обнаружении новых более заразных разновидностей коронавируса SARS-CoV-2. Из-за этого многие страны мира приостановили пассажирское сообщение с этими странами, в том числе и Россия.