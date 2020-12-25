Пограничные боевые опорные пункты обеспечиваются солнечными передвижными электростанциями

24 декабря командованию 2-го армейского корпуса ВС Республики Армения группой благотворителей в дар были переданы передвижные солнечные электростанции, которые вскоре будут размещены на приграничных военных пунктах. Как сообщает Арменпресс, дарению предшествовала встреча губернатора Гегаркуника Саносяна с благотворителями, в ходе которой была достигнута договоренность об обеспечении пограничных постов мобильными солнечными электростанциями.

По словам представителя инициативной группы благотворительности Арутюна Погосяна, дар был от канадских армян Давида Петросяна, Гарника Гарибяна, компании “Радиован”, Тиграна Петросяна, Анны, Кати и Анаит Гишян, Грайра Асланяна, Шушаник Аревшатян, Армена Айвазяна и от других армян Франции и Америки. По словам начальника связи 2-го армейского корпуса ВС Республики Армения подполковника Андраника Петросяна, командованию корпуса переданы 20 мобильных солнечных электростанций, которые будут использоваться для зарядки аккумуляторов радиостанций, мобильных телефонов пограничников, ночного освещения и других технических вопросов. Каждая мобильная солнечная электростанция обеспечивает мощность 600 Вт.

Высоко оценив инициативу благотворителей, губернатор Гегаркуника Гнел Саносян добавил, что как во время войны, так и после ее окончания, наши соотечественники продолжают выделять средства на укрепление и модернизацию армянской армии. “Жители Гегаркуникской области, живущие и работающие за границей, а также и многие представители армянской диаспоры и граждане, проживающие в Армении, предоставляют нам средства. Все армяне не только озабочены судьбой своей Родины, но и укрепление и модернизацию армянской армии считают своей обязанностью”, - сказал Гнел Саносян.

Командующий Вторым армейским корпусом, генерал-майор Араик Арутюнян подчеркнул, что каждая подобная инициатива повышает безопасность воинов, степень надежности границ. “Мы постоянно должны укреплять наши границы, укреплять и модернизировать нашу армию как современным вооружением, так и техническими средствами. На основе наших ежедневных наблюдений мы уточняем наши нужды и пытаемся приобрести все необходимые средства. Мы рады, что и наши соотечественники, проживающие в разных странах мира, принимают бескорыстное участие в деле сохранения нации и Родины”, - сказал Араик Арутюнян.

По заверению представителей благотворительной группы, они продолжат сотрудничество со Вторым армейским корпусом и областной администрацией Гегаркуника, собирая новые средства и направляя их на четкое выполнение задач, направленных на усиление армянской армии.

Хосров Хлгатян