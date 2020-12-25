Время в Ереване: 11:07:36,   25 Декабрь

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло рядом с городом на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло рядом с городом на Филиппинах

 Землетрясение магнитудой 6,3 произошло менее чем в 2,5 километрах от филиппинского города Калатаган. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в море в 2,3 километрах северо-западнее города Калатаган на юге острова Лусон. Его очаг залегал на глубине 114 километров.

О жертвах и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации