Землетрясение магнитудой 6,3 произошло рядом с городом на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло менее чем в 2,5 километрах от филиппинского города Калатаган. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в море в 2,3 километрах северо-западнее города Калатаган на юге острова Лусон. Его очаг залегал на глубине 114 километров.

О жертвах и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.