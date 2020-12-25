АО опубликовала имена погибших военнослужащих
09:54, 25 Декабрь, 2020
Армия обороны Республики Арцах опубликовала имена военнослужащих, погибших в боях за оборону Родины.
- Кясинян Оганес Манвелович, 2001 г. р.
- Кясинян Манвел Самвелович, доброволец, 1977 г. р.
- Торгомян Рафаэль Каренович, доброволец, 1988 г. р.
- Манукян Вачаган Хачикович, доброволец, 1991 г. р.
- Ованнесян, Татул Мхитарович, 2001 г. р.
- Закарян Азат Нверович, 1998 г. р.
- Хачатрян Ара Эдгарович, 2001 г. р.
- Арутюнян Карен Овикович, 2000 г. р.
- Казарян Арут Агаронович, 2001 г. р.
- Назарян Геворг Саргисович, 2002 г. р.
- Маргарян Геворг Артемович, 2002 г. р.
- Шагоян Эмиль Варужанович, 2000 г. р.
- Меликсетян Акоп Гагикович, 2000 г. р.
- Пуртоян Артем Шагенивич, 2001 г. р.
- Казарян Татул Лаврентиевич, 1978 г. р.
- Оганян Армен Микаелович, 1971 г. р.
- Арутюнян Агаси Арцрунович, 1989 г. р.
- Варданян Месроп Сережаевич, 1990 г. р.
- Хачатурян Арам Ваагнович, 1980 г. р.
- Мноян Тигран Манвелович, 1997 г. р.
- Закарян Андраник Самвелович, 2002 г. р.
- Тадевосян Карапет Сеникович, 1999 г. р.
- Ахвердян Алик Давидович, 2001 г. р.
- Григорян Мгер Мушегович, 2002 г. р.
- Аракелян Карлен Марленович, 1998 г. р.
- Аршакян Григор Хачикович, доброволец, 1973 г. р.
- Симонян Вардан Рафикович, доброволец, 1969 г. р.
- Киракосян Амбарцум Ованнесович, резервный состав, 1995 г. р.
- Азарян Микаел Артурович, 2001 г. р.
- Гахраманян Араик Варужанович, 2000 г. р.
- Казарян Нарек Гегамович, 2002 г. р.
- Галоян Сурен Радикович, 2001 г. р.
- Исраелян Мушег Левонович, доброволец, 1995 г. р.
- Срапян Ваграм Варданович, резервный состав, 1992 г. р.
- Шахназарян Армен Максимович, резервный состав, 1986 г. р.
- Арутюнян Айк Гургенович, 1995 г. р.
- Дживанян Оганес Рафаелович, резервный состав, 1982 г. р.
- Саакян Азат Вагеевич, 2001 г. р.
- Сепханян Рафаэль Ашотович, 2000 г. р.
- Гуршудян Айк Эдвардович, 2000 г. р.
- Хачатрян Левон Давидович, 1987 г. р.
- Амирагян Артур Рашидович, 1983 г. р.
- Аветисян Размик Рудикович, резервный состав, 1993 г. р.
- Мадатян Арменак Смбатович, резервный состав, 1965 г. р.
- Гюльзадян Арсен Вачаганович, резервный состав, 1987 г. р.
До публикации этих имен Армией обороны Арцаха были известны имена 1 815 погибших военнослужащих. По состоянию на 20 декабря судмедэкспертизу прошли останки 3 248 погибших военнослужащих. Для идентификации тел с начала войны от родственников погибших взято 1 874 образцов ДНК, от тел - 1 218 образцов ДНК. По состоянию на 20 декабря 718 образцов органов находятся на этапе исследования. В результате судебно-генетического исследования идентифицированы останки 361 погибших, исследования и идентификация продолжаются.
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