АО опубликовала имена погибших военнослужащих

Армия обороны Республики Арцах опубликовала имена военнослужащих, погибших в боях за оборону Родины.

Кясинян Оганес Манвелович, 2001 г. р. Кясинян Манвел Самвелович, доброволец, 1977 г. р. Торгомян Рафаэль Каренович, доброволец, 1988 г. р. Манукян Вачаган Хачикович, доброволец, 1991 г. р. Ованнесян, Татул Мхитарович, 2001 г. р. Закарян Азат Нверович, 1998 г. р. Хачатрян Ара Эдгарович, 2001 г. р. Арутюнян Карен Овикович, 2000 г. р. Казарян Арут Агаронович, 2001 г. р. Назарян Геворг Саргисович, 2002 г. р. Маргарян Геворг Артемович, 2002 г. р. Шагоян Эмиль Варужанович, 2000 г. р. Меликсетян Акоп Гагикович, 2000 г. р. Пуртоян Артем Шагенивич, 2001 г. р. Казарян Татул Лаврентиевич, 1978 г. р. Оганян Армен Микаелович, 1971 г. р. Арутюнян Агаси Арцрунович, 1989 г. р. Варданян Месроп Сережаевич, 1990 г. р. Хачатурян Арам Ваагнович, 1980 г. р. Мноян Тигран Манвелович, 1997 г. р. Закарян Андраник Самвелович, 2002 г. р. Тадевосян Карапет Сеникович, 1999 г. р. Ахвердян Алик Давидович, 2001 г. р. Григорян Мгер Мушегович, 2002 г. р. Аракелян Карлен Марленович, 1998 г. р. Аршакян Григор Хачикович, доброволец, 1973 г. р. Симонян Вардан Рафикович, доброволец, 1969 г. р. Киракосян Амбарцум Ованнесович, резервный состав, 1995 г. р. Азарян Микаел Артурович, 2001 г. р. Гахраманян Араик Варужанович, 2000 г. р. Казарян Нарек Гегамович, 2002 г. р. Галоян Сурен Радикович, 2001 г. р. Исраелян Мушег Левонович, доброволец, 1995 г. р. Срапян Ваграм Варданович, резервный состав, 1992 г. р. Шахназарян Армен Максимович, резервный состав, 1986 г. р. Арутюнян Айк Гургенович, 1995 г. р. Дживанян Оганес Рафаелович, резервный состав, 1982 г. р. Саакян Азат Вагеевич, 2001 г. р. Сепханян Рафаэль Ашотович, 2000 г. р. Гуршудян Айк Эдвардович, 2000 г. р. Хачатрян Левон Давидович, 1987 г. р. Амирагян Артур Рашидович, 1983 г. р. Аветисян Размик Рудикович, резервный состав, 1993 г. р. Мадатян Арменак Смбатович, резервный состав, 1965 г. р. Гюльзадян Арсен Вачаганович, резервный состав, 1987 г. р.

До публикации этих имен Армией обороны Арцаха были известны имена 1 815 погибших военнослужащих. По состоянию на 20 декабря судмедэкспертизу прошли останки 3 248 погибших военнослужащих. Для идентификации тел с начала войны от родственников погибших взято 1 874 образцов ДНК, от тел - 1 218 образцов ДНК. По состоянию на 20 декабря 718 образцов органов находятся на этапе исследования. В результате судебно-генетического исследования идентифицированы останки 361 погибших, исследования и идентификация продолжаются.