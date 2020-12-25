Время в Ереване: 11:07:36,   25 Декабрь

СМИ: сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля в провинции Хама

СМИ: сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля в провинции Хама

Сирийские средства противовоздушной обороны сумели сбить большую часть ракет, выпущенных в пятницу израильской армией по западной части провинции Хама. Как передает Арменпресс, об этом проинформировала в пятницу Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии со ссылкой на источник в оборонном ведомстве арабской республики.

"Наши средства ПВО перехватили вражеские ракеты и сбили большую часть из них", - говорится в сообщении.

По данным источника, удар был нанесен из воздушного пространства Ливана.

Ранее дирекция проинформировала о том, что сирийские силы ПВО отвечают на ракетный обстрел на западе Хамы. Отмечалось, что объектом атаки мог стать научно-исследовательский центр, расположенный вблизи города Масьяф.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации