СМИ: сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля в провинции Хама

Сирийские средства противовоздушной обороны сумели сбить большую часть ракет, выпущенных в пятницу израильской армией по западной части провинции Хама. Как передает Арменпресс, об этом проинформировала в пятницу Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии со ссылкой на источник в оборонном ведомстве арабской республики.

"Наши средства ПВО перехватили вражеские ракеты и сбили большую часть из них", - говорится в сообщении.

По данным источника, удар был нанесен из воздушного пространства Ливана.

Ранее дирекция проинформировала о том, что сирийские силы ПВО отвечают на ракетный обстрел на западе Хамы. Отмечалось, что объектом атаки мог стать научно-исследовательский центр, расположенный вблизи города Масьяф.