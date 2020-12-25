Рыцарь и крестный отец армянского возмездия

“Армянский вопрос для меня это понятие - вернуть нашу родину, которая была украдена у нас и передана туркам. Наше возмездие отправили в могилу, и собирались покрыть его пеленой забвения. Как армянин, я не мог с этим согласиться. Дух справедливости, который передался мне от моих предков, вспыхнул во мне, как вулкан, и сжег лица тех, кто пытался похоронить его. И я очистил пыль забвения десятилетий и поднял Армянский вопрос перед человечеством”.

Гурген ЯНИКЯН

Это произошло 27 января 1973 года, когда он по предварительной договоренности пригласил турецкого консула Мехмета Байдара и заместителя консула Бахадура Демири в отель “Балтимор” в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Турки приняли приглашение, потому что он скрывал свою армянскую идентичность и пообещал подарить им старые турецкие монеты, подписанные известными деятелями из разных стран, и ценный холст, извлеченный из комнаты Абдул Хамида. Он выбрал турецких консулов не случайно. Однажды он встретился с турецким консулом в Сан-Франциско и понял, что тот жалкий человек, что его действия не должны быть направлены на такого жалкого человека. Ему нужно было, чтобы жертвами его мести стали более серьезные дипломаты.

Этим мстителем был великий армянин Гурген Яникян, внесший свою лепту в дело справедливости. Вот что он рассказывал о коротком разговоре с двумя дипломатами варварского племени за несколько минут до акта мести. “Я решил сказать несколько слов перед тем, как совершить это, чтобы они знали, почему их следует уничтожить и кто я.

- Вы знаете, что я армянин, и что я родился в Эрзуруме? Они посмотрели на меня с удивлением. Я писатель и много раз выступал против вашего правительства. Вы не знаете мою настоящую фамилию. Я для вас Ян Хан, в то же время я Негруг, это мое имя написанное наоборот. Я использовал его на протяжении десятилетий в своих публикациях, особенно о турках.

- консул с фальшивой улыбкой ответил

- Это хорошо, Ян Хан, но это было в прошлом. Вы дарите нашей стране подарки, разве мы не друзья? Наша страна в качестве благодарности вручит вам две медали. Обещаю, что Вам дадут еще и 5 000 долларов, чтобы Вы больше ничего против нас не писали

- Друзья? Я не могу дружить со зверьми. Ваше племя уничтожило два миллиона жителей нашей страны, теперь вы предлагаете мне деньги? Вы изменили форму правления в своей стране, но вы остались той же грязной нацией. Я должен уничтожить вас обоих ...

Дважды ударив консула, я выбросил книгу и направил оружие на второго. Сколько раз я стрелял и в которого из двоих не помню, только когда прозвучал последний, девятый выстрел, оба уже были на земле. Положив пистолет на стол, взяв брунинг и приблизившись к трупам, я послал еще по две пули в их черепа. Я подошел к телефону, позвонил оператору отеля и попросил их соединить меня с начальником полиции Гардентри, потому что в моем номере есть два трупа”.

Сдавшийся полиции пожилой рыцарь был приговорен к пожизненному заключению. Проведя десять лет в тюрьме, он был освобожден при вмешательстве американских властей и помещен под домашний арест. Он уже был тяжело болен и умирал. Спустя семнадцать дней первый, кто возвращал армянское достоинство, навсегда закрыл глаза в больнице, закрытой для посетителей. Суд над героем, как когда-то писали в армяноязычной прессе, “был поражением армянской стороны, результатом отсутствия солидарности. Многие партии, а также отдельные лица хотели бы, чтобы Гурген Яникян выступил от их имени, но мститель утверждал, что он действовал в одиночку, по своему собственному решению”. Старое и традиционное заболевание, которое до сих пор не излечено. Тем не мение…

Убийство консулов шокировало весь мир, международное сообщество обратило внимание на то, почему произошел этот “странный террористический акт”. Герою присваиваются характеристики - “неуравновешенный”, “сумасшедший” и другие. Что побудило 78-летнего больного и слабого старика пойти на этот шаг? И кем же он был, в конце концов, обычным преступником, человеком с психическими проблемами или кем-то, кто четко знал, что делал? Что бы ни думали, выстрел возмездия уже был услышан. Стрельба в Санта-Барбаре стала началом нового этапа справедливой борьбы армян за реванш.

20 января 1975 г. Бомба взорвалась возле офиса Всемирного совета церквей в Бейруте. Ответственность за этот акт взяла вооруженная группа Гургена Яникяна. Этот день считается днем создания АСАЛА, Армянской секретной армии освобождения Армении. В течение нескольких месяцев и лет до декабря 1990 года АСАЛА провела около 300 вооруженных актов по всему миру, в том числе в Западной Армении, Париже, в логове гиен в Анкаре и Стамбуле. “Я знал, что не буду одинок”. И он не остался единственным.

Великий армянин, посеявший семена армянского возмездия, был по профессии писателем, инженером и скульптором. За годы работы в США он был признан английским писателем и получил литературную премию Марка Твена. Издал много книг: “Победа Иуды”, “Крест гарема”, “Голос американца»”, “Вознесшийся Иисус”, “Человек”, “Симфония жизни”, “Наш Мессия”, “Рай”. Это книги, которые, возможно, армянскому читателю неизвестны, которые были переведены на английский, французский и немецкий языки. Великий патриот также инициировал съемки двухчасового фильма по книге “Рай”, в котором было представлено турецкое варварство. Он был начат, но из-за отсутствия финансирования остался незавершенным. После подачи заявки власти США не поддержали это дело из опасений, что это будет слишком большой головной болью для турок.

Тело родившегося в Эрзруме мстителя было перевезено и захоронено в военном пантеоне Ераблур, над которым парит бессмертный ДУХ армянского возмездия современных героев.

Акоп СРАПЯН