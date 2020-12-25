Газета “Айастани Анрапетутюн”: Атаки Баку на “газовую монополию” России

“Соглашение между Азербайджаном и Грузией о продаже 200 миллионов кубометров газа на льготных условиях, подписанное на прошлой неделе, имеет особое значение в контексте арцахской войны. Это явление можно расценивать как компенсацию за поддержку Грузии Азербайджану во время войны. Азербайджан должен оценить тот факт, что Грузия запретила полеты военных грузовых самолетов над своим воздушным пространством, в то время как самолеты с оружием и наемниками беспрепятственно летели в Азербайджан из Израиля, Турции, Ливии и Украины. Однако у этого соглашения есть и другой контекст. Он направлен против недавней попытки России вернуться на грузинский рынок”.

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