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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Под гарантией безопасности

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Под гарантией безопасности

“После установления режима прекращения огня в Арцахе для армянской стороны, помимо вопроса о статусе, пожалуй, наиболее важным пунктом трехстороннего заявления является вопрос о возвращении перемещенных лиц и беженцев в места их проживания. Предсказуемо, что Азербайджан попытается расселить гораздо большее количество азербайджанцев и туркменов на территориях самого Арцаха, чтобы повлиять на процесс решения вопроса о самоопределении в будущем. На протяжении более чем 25-летнего переговорного процесса по Арцаху всегда фиксировалось соотношение 80/20 процентов этнического состава его населения. Сохранение этой пропорции должно быть одним из главных вопросов на переговорах, на решение которого должны быть направлены все дипломатические усилия”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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