В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, закрыты.
Варденяцский перевал закрыт для грузовиков с прицепом, труднопроходим для других видов транспортных средств.
Автодороги Татев-Ахвани-Капан (H-45) и Веди-Урцаланч труднопроходимы для всех типов транспортных средств.
В регионе Сюник идет снег.
На автодорогах Гегаркуникского и Сюникского регионов местами наблюдается гололедица.
Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.
Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.
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