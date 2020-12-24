Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, закрыты.

Варденяцский перевал закрыт для грузовиков с прицепом, труднопроходим для других видов транспортных средств.

Автодороги Татев-Ахвани-Капан (H-45) и Веди-Урцаланч труднопроходимы для всех типов транспортных средств.

В регионе Сюник идет снег.

На автодорогах Гегаркуникского и Сюникского регионов местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.

Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.