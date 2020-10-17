Предстоящие на 25 декабря мероприятия
20:32, Декабрь 24, 2020
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08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 21:50 Состоялась встреча премьер-министра Никола Пашиняна и президента Армена Саркисяна
- 21:50 В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
- 21:10 Парламент Грузии утвердил новое правительство
- 20:32 Предстоящие на 25 декабря мероприятия
- 20:28 Захарова назвала трехстороннее заявление по Карабаху одним из важнейших событий в мировом контексте
- 20:26 Премьер-министр Пашинян встретился с участвовавшими в Арцахской войне добровольцами
- 20:20 Парламент Люксембурга принял ходатайство, осуждающее действия Баку и Анкары против Арцаха
- 20:05 Аргишти Кярамян назначен заместителем председателя Следственного комитета Армении
- 19:15 Обсуждены вопросы представления интересов Армении и ее граждан в международных инстанциях
- 18:00 Президент Армении принял представителей партии «Демократическая альтернатива»
- 17:44 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-12-20
- 17:43 Азиатские индексы выросли - 24-12-20
- 17:30 В мире за год появляется до 50 новых видов наркотиков, заявил врач
- 17:18 Чавушоглу и Лавров обсудят реализацию заявления по Нагорному Карабаху
- 17:16 Спикер Госдумы назвал урегулирование ситуации в Карабахе одним из важнейших решений Путина
- 17:09 Испанские курсанты пели фашистский гимн на празднике, сообщили СМИ
- 16:40 Три человека погибли при пожаре на НПЗ в Иракском Курдистане
- 16:34 Додон официально передал полномочия президента Молдавии Майе Санду
- 16:31 Повысилось качество баскетбольных команд Лиги “А”: Ара Погосян
- 16:21 Армен Саркисян принял руководителей ДПА и партии “Наследие”
- 16:16 Матвиенко: Определение статуса Нагорного Карабаха требует проведения дополнительных переговоров
- 16:04 Reuters: не менее 20 нелегальных мигрантов погибли при крушении лодки у берегов Туниса
- 15:59 Премьер-министр Пашинян коснулся работ по определению приграничных позиций
- 15:47 Ученый оценил размеры упавшего в Китае метеорита
- 15:45 Армения и Республика Корея подписали меморандум о расширении сотрудничества в сфере здравоохранения
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