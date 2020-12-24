Захарова назвала трехстороннее заявление по Карабаху одним из важнейших событий в мировом контексте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала трехстороннее заявление по урегулированию карабахского конфликта одним из важнейших событий не только в региональном контексте, но и в общемировом. Как сообщает Арменпресс, Захарова сказала об этом на еженедельном брифинге.

Коснувшись роли России, Захарова подчеркнула, что она очевидна, и хотят ли, не хотят ли, но в мире признают и уже признали роль и вклад РФ.

"Но между чудесами и реальностью есть очень важный сегмент - это труд. И именно он - труд, терпение, ответственность, доброта и любовь - являются гарантией того, что чудеса до конца будут реализованы в жизни. Потому что за тем самым эпохальным заявлением трех лидеров от 9 ноября стоит, во-первых, колоссальный труд, а, во-вторых, его реализация связана с еще большим колоссальным трудом, который сейчас, собственно говоря, и происходит", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что сделать надо очень много непосредственно на территории, чем занимаются российские миротворцы, на политическом треке, чем занимаются дипломаты и международные организации.

"Предстоит большая, глобальная, комплексная работа, а дальше уже сами смотрите, является ли это чудом, результатом усилий, я вам свою точку зрения сказала", - подытожила она.

Также Захарова пожелала Армении и Азербайджану мира.

"Я знаю одно: когда есть мир, очень многое достижимо. Не все, но очень многое. Поэтому, в первую очередь, обеим странам я бы пожелала мира и желаю от чистого сердца", - сказала она.