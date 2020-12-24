Премьер-министр Пашинян встретился с участвовавшими в Арцахской войне добровольцами

Премьер-министр Никол Пашинян встретился сегодня с несколькими десятками представителей добровольческих отрядов, участвовавших в Арцахской войне.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя добровольцев, премьер-министр отметил: “Уважаемые братья, я рад нашей сегодняшней встрече. Мы, как и договаривались, встречаемся сегодня с представителями отправившихся на линию фронта в качестве добровольцев или в рамках мобилизации групп и отрядов, которые в разных форматах выступили с предложением или выразили желание провести такую встречу или обсуждение. Для меня очень важен наш сегодняшний разговор, и я считаю, что это разговор, который должен быть продолжительным, потому что нам много чего нужно вместе проанализировать и понять.

Конечно, по крайней мере, некоторые из вас уже публично выступали. Хочу сказать, что ознакомился с содержанием если не всех, то как минимум ряда таких публикаций. Думаю, там есть много важных вопросов и сделаны важные акценты, и получение ответов на эти вопросы важно для всех нас, для общества, для будущего, для того, чтобы проанализировать то, что произошло. И я надеюсь, что сегодня состоится такой разговор. Но нам нужно использовать этот разговор больше для построения и планирования нашего будущего. Думаю, что и сегодня, и во всех случаях наш разговор должен быть о будущем, даже если мы говорим о далеком или не столь далеком прошлом. Потому что, в конце концов, наиболее важным показателем увенчания этого разговора конкретным результатом и ведущим к конкретному пункту назначения, является то, что мы в любом случае должны констатировать, что наш разговор должен быть о будущем.

Прежде всего, хочу поблагодарить вас за службу Родине, Республике Армения. Я хочу сказать, что высоко ценю вашу службу, высоко ценю также вашу гражданскую позицию, ценю вашу готовность ставить истину превыше всего, потому что это очень важно. Особенно в подобных ситуациях иногда истина бывает очень горькой, иногда истина бывает очень опасной. Но я думаю, что в любом случае у нас должна быть воля идти к истине, у нас должна быть решимость, но также, с другой стороны, мы должны быть максимально осмотрительными на этом пути, чтобы в то же время не нанести непоправимого вреда самим себе. Спасибо, и буду рад послушать вас”.

Представители добровольческих отрядов поблагодарили премьер-министра за возможность встретиться и подчеркнули важность контактов в таком формате для совместного обсуждения сложившейся после войны ситуации и видения будущего. Они коснулись проблем, которые были зафиксированы ими во время Арцахской войны, и представили предложения по их возможным решениям.

В ходе встречи премьер-министр Пашинян ответил на ряд вопросов добровольцев, которые касались выявления случаев дезертирства и предательства во время войны, развитий вокруг арцахского вопроса, армейского строительства, реформирования системы образования, модели патриотического воспитания, внедрения компонента волонтерской работы в различных сферах общественной жизни, эффективной деятельности институтов государственного управления, борьбы с дезинформацией, путей политического, экономического и социального развития нашей Родины и других тем.