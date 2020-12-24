Обсуждены вопросы представления интересов Армении и ее граждан в международных инстанциях

Продолжая обсуждение вопросов, связанных с представлением интересов Республики Армения и ее граждан на международной арене, 24 декабря президент Республики Армен Саркисян встретился с представителем Республики Армения в Европейском суде по правам человека Егише Киракосяном, правозащитниками Сирануш Саакян, Леоном Геворгяном и политологом Ириной Капланян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече были обсуждены вопросы, связанные с нарушениями прав человека, совершенными Азербайджаном во время войны и в послевоенный период нарушениями прав человека, военными преступлениями, представлением интересов Армении и ее граждан в международных инстанциях. Были затронуты шаги, которые предпринимаются и должны быть предприняты в этом направлении.