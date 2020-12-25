“Ереванский бестселлер”: востребована книжка “Кто в домике живет”: детская литература, ноябрь, 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства “Арменпресс” на этой неделе представляет лучшую десятку детских художественных произведений, по данным продаж за ноябрь.

Рассказ “Кто в домике живет” на первом месте. Творчество известного детского писателя Владимира Сутеева, покорившее уже несколько поколений, поможет ребенку раскрыть окружающий его мир. Ведь дети смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Им интересно все, например, почему дятел стучит по дереву, почему паук плетет паутину и т. д. Маленькие читатели узнают из этой книги о местах обитания животных.

На втором месте - сказка “Колобок”. Сказки о колобке встречаются в русском и украинском фольклоре, они имеют своих аналогов и у многих народов. Этот сюжет встречается и в скандинавских, немецких, узбекских, татарских и в других сказках.

Сказка “Репка”, в пересказе Атабека Хнкояна, известна всем малышам, она на третьем месте. С этим произведением выросло и приобретало мудрость уже несколько поколений.

На четвертом месте – сказка “Волк и семеро козлят”. Мать козлят, выходя из дома, наказывает им опасаться бродящего поблизости волка. Волк, пользуясь удобным случаем, стучится в дверь дома и заявляет, что он их мать. Хитрый волк, герой сказки братьев Гримм, пытается использовать любой метод для достижения своей цели.

На пятой горизонтали - книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Философский камень”. Лишившись родителей, Гарри Поттер живет в семье тети, где мальчика преследуют, унижают и содержат полуголодным. Однако, когда ему исполняется одиннадцать лет, его приглашают в невообразимую школу Хигвортс, где могут учиться только юноши и девушки, наделенные уникальными магическими способностями.

Книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Комната Секретов” на шестом месте. На летних каникулах Гарри Поттер вновь находится в доме своих родственников, где с ним снова обращаются грубо и плохо. Вскоре Гарри возвращается в школу. На Хеллоуин в залах школы слышатся странные шепоты, что означает, что вновь открылась Комната тайн, построенная сотни лет назад, и спрятанный там Ужас, освобожден и угрожает уничтожить школьников, рожденных не в колдовских семьях.

На седьмом месте “Тайна камня-дракона” Артавазда Егиазаряна. Это детская фантастика, в которой встречаются армянские подростки 21 века и древнеармянские мифы. 13-летие Ваагна началось катастрофически. Столкновение в школе, дурацкая ситуация, Астхик девушка его мечты даже не смотрит на него, а родители постоянно заняты. Зато именно в этот день Ваагн случайно помог вернуться к жизни некоему древнему, не совсем мифическому существу, который вначале напугал его, но потом они подружились. Но, как выясняется, не все драконы так дружелюбны к людям, как новый друг Ваагна.

На восьмом месте “Маленькая колдунья” Отфрида Пройслера. Маленькой ведьме, к сожалению, всего сто двадцать семь лет, поэтому старшие ведьмы пока не воспринимают ее всерьез. Но если она не взрослая, то надо быть хотя бы хорошей ведьмой. Это решение вызывает необычный переполох.

На девятом месте роман Люси Мод Монтгомери “Энн из зеленых крыш”. Он с первого же издания 1908 года стал мировым бестселлером. Роман был продан тиражом более 50 миллионов экземпляров и переведен на 36 языков. Он рассказывает об одной девочке - сироте Анне Ширли. Мэтью и Марилла Катбертнер, брат и сестра среднего возраста, решают усыновить мальчика, который помогал бы им вести работу на их ранчо в вымышленном селе Эвонли, однако происходит ошибка, и к ним посылают рыжую, умную и мечтательную Энн Ширли. В романе представлены приключения девочки на зеленых крышах, где она наконец-то находит свой дом.

На десятом месте книжка Сары Шаиканат и Айше Инан “Три котенка, одна мечта”. Трое друзей, Котенок, Пити и Пати вместе поднялись на крышу и не спускали глаз со звездного неба. Чего они ждали? Может у них есть какая-то мечта? Это рассказ о мечте трех котят.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).