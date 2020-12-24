Президент Армении принял представителей партии «Демократическая альтернатива»

Президент Армении Армен Саркисян 24 декабря принял представителей партии «Демократическая альтернатива» во главе с лидером партии Суреном Суренянцем.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, представители партии передали президенту республики свои опасения по поводу сложившейся ситуации и поговорили о путях выхода из нее и преодоления вызовов.

Лидер партии Сурен Суренянц отметил, что они согласны с шагами, предложенными президентом республики по урегулированию кризисной ситуации в стране.