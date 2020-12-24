Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-12-20

ЕРЕВАН, 24 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 24 декабря, курс доллара США вырос на 0.27 драмa и составил 522.48 драм. Курс евро вырос на 0.18 драмa и составил 636.96 драм. Курс российского рубля вырос на 0.06 драмa и составил 6.99 драм. Курс британского фунта вырос на 9.93 драмa и составил 710.47 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 18.98 драмa и составила 31496.48 драм. Цена серебра сократилась на 7.42 драмa и составила 425.24 драм. Цена платины сократилась на 159.14 драмa и составила 16949.3 драм.