Азиатские индексы выросли - 24-12-20
ТОКИО, 24 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 декабря на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.54% и составил 26668.35 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.51% и составил 1774.27 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.57% и составил 3363.11 пункта, а HANG SENG вырос на 0.16% и составил 26386.56 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 18:00 Президент Армении принял представителей партии «Демократическая альтернатива»
- 17:44 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-12-20
- 17:43 Азиатские индексы выросли - 24-12-20
- 17:30 В мире за год появляется до 50 новых видов наркотиков, заявил врач
- 17:18 Чавушоглу и Лавров обсудят реализацию заявления по Нагорному Карабаху
- 17:16 Спикер Госдумы назвал урегулирование ситуации в Карабахе одним из важнейших решений Путина
- 17:09 Испанские курсанты пели фашистский гимн на празднике, сообщили СМИ
- 16:40 Три человека погибли при пожаре на НПЗ в Иракском Курдистане
- 16:34 Додон официально передал полномочия президента Молдавии Майе Санду
- 16:31 Повысилось качество баскетбольных команд Лиги “А”: Ара Погосян
- 16:21 Армен Саркисян принял руководителей ДПА и партии “Наследие”
- 16:16 Матвиенко: Определение статуса Нагорного Карабаха требует проведения дополнительных переговоров
- 16:04 Reuters: не менее 20 нелегальных мигрантов погибли при крушении лодки у берегов Туниса
- 15:59 Премьер-министр Пашинян коснулся работ по определению приграничных позиций
- 15:47 Ученый оценил размеры упавшего в Китае метеорита
- 15:45 Армения и Республика Корея подписали меморандум о расширении сотрудничества в сфере здравоохранения
- 15:41 Арман Татоян выехал в Москву для содействия делу возвращения пленных, находящихся в Азербайджане
- 15:35 В Елисейском дворце заявили, что у Макрона прошли симптомы заражения коронавирусом
- 15:28 Католикос Всех Армян принял председателя Конституционного суда Республики Армения
- 15:22 Дети ряда населенных пунктов Гегаркуникской и Сюникской областей получили новогодние подарки
- 15:19 Матвиенко: Россия не позволяет себе вмешиваться во внутренние конфликты в странах СНГ
- 15:02 Moderna оценила эффективность своей вакцины против нового штамма COVID-19
- 14:49 Снегоуборочная техника работала на всей территории Еревана
- 14:39 Конгресс США увеличил на $130 млн финансирование защиты от гиперзвукового оружия
- 14:27 69 демонстрантов доставлены в полицию: задержан Тигран Абрамян
11:35, 22.12.2020
Просмотрели 2900 раз Военнослужащие, возвращающиеся из отпуска в Арцах, доехали до мест постоянной дислокации: МО Армении
13:21, 19.12.2020
Просмотрели 2291 раз Тиран Хачатрян подал судебный иск против Наиры Зограбян
16:02, 21.12.2020
Просмотрели 1906 раз Инцидент между священником и премьер-министром стал предмет широкого обсуждения
23:23, 18.12.2020
Просмотрели 1885 раз В Карабахе погиб российский офицер
19:29, 17.12.2020
Просмотрели 1573 раз МИД Арцаха опровергает заявление азербайджанского чиновника о выводе армянских сил из НК