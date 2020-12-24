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Азиатские индексы выросли - 24-12-20

Азиатские индексы выросли - 24-12-20

ТОКИО, 24 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.54% и составил 26668.35 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.51% и составил 1774.27 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.57% и составил 3363.11 пункта, а HANG SENG вырос на 0.16% и составил 26386.56 пункта.


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