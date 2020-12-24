В мире за год появляется до 50 новых видов наркотиков, заявил врач

До 50 новых видов наркотиков появляется в год в мире, система выявления новых веществ опаздывает примерно на полгода. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

"По некоторым данным, до 50 новых формул создается в течение года, конечно, система выявления новых формул и внесение их в списки наркотиков, конечно, опаздывает, примерно на полгода",- сказал Брюн на онлайн-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

При этом экспресс-тестов на эти виды наркотиков в мире не существует - даже если бы их создали через какое-то время, это было бы бесполезно, так как появляются новые формулы, отметил Брюн.