Испанские курсанты пели фашистский гимн на празднике, сообщили СМИ

Курсанты военно-морской академии ВМС Испании распевали фашистские песни и показывали нацистское приветствие во время традиционного праздника для учащихся, о чем свидетельствует видеозапись, сделанная на мероприятии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает портал Marea со ссылкой на попавшее в ее распоряжение видео.

Речь идет о песне "Primavera", которая считается гимном так называемой "Голубой дивизии" (250-я дивизия испанских добровольцев - ред.), воевавшей против СССР в составе вермахта и участвовавшей в блокаде Ленинграда.

Как сообщает Marea, видеозапись была сделана еще в ноябре 2018 года. На видео молодые люди - как в военной форме, так и в гражданской одежде - во время традиционного праздника, который устраивается для курсантов перед учебным рейсом, вместе поют "Primavera". Также на записи видно, что некоторые из них поднимают руки в нацистском приветствии.

Министерство обороны Испании было проинформировано о существовании видео, однако реакции пока не последовало.

Инциденты подобного характера ранее случались среди военнослужащих. На прошлой неделе портал опубликовал видео, на котором военнослужащие воздушно-десантной бригады ВС Испании показывают нацистское приветствие под тот же гимн. Согласно источникам министерства обороны Испании, к трем людям были применены меры взыскания.