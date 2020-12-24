Три человека погибли при пожаре на НПЗ в Иракском Курдистане
16:40, 24 Декабрь, 2020
Три человека погибли в результате пожара, возникшего в четверг на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), расположенном близ административного центра провинции Эрбиль в Иракском Курдистане. Как передает Арменпресс, об этом сообщил иракский телеканал Rudaw.
По его данным, еще один рабочий получил серьезные повреждения и ожоги.
Как указали в местом управлении гражданской обороны, возгорание началось на складе, находящемся в центральной части территории НПЗ. В настоящее время пожар на объекте локализован.
Местные власти приступили к расследованию инцидента, определению причин пожара и ущерба, причиненного заводу.
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