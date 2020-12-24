Додон официально передал полномочия президента Молдавии Майе Санду

Ушедший с поста президента Молдавии Игорь Додон официально передал полномочия своей преемнице Майе Санду, которая в четверг вступила в должность главы республики, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Санду в четверг принесла присягу и официально вступила в должность президента Молдавии. Додон во Дворце президента встретил Санду с цветами. Во время официальной церемонии Санду вручила Додону, как уже бывшему президенту, памятную табличку о том, что он был главнокомандующим в период с 2016 по 2020 годы. С собой она принесла полученный во время инаугурации флаг президента Молдавии, который теперь будет находиться во Дворце президента. Церемония продлилась не дольше двух минут.

"На этом все", - заявил Додон журналистам, пожелав Санду успеха.

Второй тур прямых президентских выборов прошел в Молдавии 15 ноября. По данным ЦИК, баллотировавшаяся от партии "Действие и солидарность" Санду набрала 57,75% голосов. Центризбирком утвердил итоги голосования, а международные наблюдатели от СНГ и ОБСЕ признали выборы легитимными. Конституционный суд также признал результаты выборов, утвердив на этом посту Санду.

Согласно предвыборной программе, Санду выбрала европейский путь развития республики. При этом она обещает развивать отношения со всеми стратегическими партнерами Молдавии, в том числе Россией, на базе национальных интересов страны.