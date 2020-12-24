Повысилось качество баскетбольных команд Лиги “А”: Ара Погосян
По словам президента регулярного чемпионата армянской баскетбольной Лиги “А” Ара Погосяна, повысилось качество команд лиги.
“Вне зависимости от пандемии или войны, мы сделали то, что намеревались сделать. Но есть и недостатки. Мы не смогли донести до зрителей тот прекрасный баскетбол, который мы наблюдали в регулярном чемпионате Лиги “А”. Хотя у нас была возможность транслировать чемпионат по телевидению, мы отказались от нее”, - сообщил «Арменпресс» президент лиги.
По словам Погосяна, в этом году конкуренция команд в чемпионате находится на более высоком уровне. “Повысилось качество баскетбольных команд лиги. В каждой игре бывает серьезная борьба. Однако мы должны понимать, что армянскому баскетболу всего 4 года, хотя мы можем соревноваться на международной арене, но мы не супер конкурентоспособны”, - сказал он.
Касаясь новичков чемпионата, Погосян подчеркнул, что в этих командах есть много опытных баскетболистов, которые иногда переходят в армянские клубы, что и способствует развитию армянского баскетбола.
Стартовые матчи Кубка состоятся 24 и 25 декабря. 27 декабря состоится Игра звезд, в которой сразятся баскетболисты Армении и США.
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