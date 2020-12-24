Армен Саркисян принял руководителей ДПА и партии “Наследие”

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял председателя Демократической партии Армении Арама Саркисяна и вице-председателя партии “Наследие” Гагика Маргаряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента.

Лидеры партий выразили озабоченность ситуацией в стране и на ее границах, считая ее крайне тревожной и опасной. Они подчеркнули неотложность разрешения кризиса, отметив, что перед лицом нынешних угроз, с которыми сталкивается наша страна, промедление может привести к более серьезным опасностям. Выразив, что они поддерживают предложение президента республики сформировать переходное правительство национального согласия и провести внеочередные парламентские выборы, они рассмотрели роль президента республики в нынешней ситуации. Было предложено провести более широкую встречу для обсуждения путей выхода из ситуации.

Касаясь высказанных ими опасений, президент Саркисян подчеркнул необходимость урегулирования ситуации законодательным, конституционным путем. Для преодоления стоящих перед нашей страной серьезнейших и разнообразных вызовов президент отметил важность становления государственных институтов, государственного мышления и государственной дисциплины.

Касаясь предложения о встрече в более широком формате, президент отметил, что он за обсуждение в любом формате, добавив, что готов приложить все усилия, чтобы собрать все стороны за одним столом. “Самое главное сегодня - выйти из этой ситуации, выйти из нее достойно, как страна, как народ”, - заключил президент республики.