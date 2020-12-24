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Reuters: не менее 20 нелегальных мигрантов погибли при крушении лодки у берегов Туниса

Reuters: не менее 20 нелегальных мигрантов погибли при крушении лодки у берегов Туниса

Лодка с нелегальными мигрантами из Африки, пытавшимися пересечь Средиземное море по направлению к итальянскому острову Лампедуза, затонула у берегов Туниса. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности республики.

По сведениям агентства, в лодке находилось примерно 45 человек. По меньшей мере 20 из них погибли, еще около 20 числятся пропавшими, пятеро были спасены сотрудниками береговой охраны.


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