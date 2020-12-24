Премьер-министр Пашинян коснулся работ по определению приграничных позиций

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, на сегодняшнем заседании правительства премьер-министр коснулся работ по определению приграничных позиций в Сюнике.

“В Сюникской области на данный момент проводятся работы по определению приграничных позиций, и они имеют определенные сложности. Мы убеждены, что эти работы должны быть проведены, и они необходимы с точки зрения обеспечения безопасности Сюника и Армении в целом. По крайней мере, наша позиция, позиция министерства обороны заключается в том, что, несмотря на то, что эти работы могут стать поводом для самых различных толкований, на самом деле они формируют новую систему гарантирования безопасности Сюника и Армении.

Конечно, там есть два населенных пункта, по которым могут возникнуть определенные вопросы – села Воротан и Шурнух, где есть определенные приграничные вопросы, по которым проводятся ежедневные работы. Данные вопросы могут привести к определенным болезненным ситуациям, но хочу заверить, что во всех случаях, если в контексте интересов наших граждан возникнут определенные вопросы, правительство однозначно выступит с полноценными компенсациями, и интересы наших граждан будут полностью защищены.

В этом контексте очень велик поток дезинформации. Например, только по одному случаю могут быть сразу сотни публикаций в различных ракурсах и по различных аспектам, что создает впечатление масштабности. Хочу повторить, что нет и не может быть речи об уступке ни одного миллиметра от Сюника и Армении в целом, от международно принятой и признанной территории. С другой стороны это не означает, что данные процессы необходимо считать демаркацией и делимитацией границ, это совершенно разные вопросы”, - отметил Никол Пашинян.

Премьер-министр Пашинян коснулся проблемы пленных и пропавших без вести, отметив, что самой неотложной задачей правительства остается вопрос пленных лиц и установление местонахождения пропавших без вести и выяснение их судьбы, и правительство работает в этом направлении в ежедневном режиме.

На сегодняшнем заседании правительства заместитель начальника полиции Армении Ара Фиданян представил подробности находящегося в стадии разработки законопроекта, который предусматривает отмену штрафов за административные правонарушения по ряду статей закона о сфере безопасности дорожного движения, совершенные гражданами Армении и Арцаха с 27 сентября по 27 декабря.

Правительство утвердило мероприятие предновогодней помощи детям Арцаха дошкольного возраста, цель которого - оказать помощь зарегистрированным в Арцахе и рожденным после 1 января 2015 года детям по случаю Нового года. В соответствии с мероприятием, бенефициаром мероприятия является зарегистрированные по состоянию на 23 декабря 2020 года в Арцахе дети, рожденные после 1 января 2015. Помощь будет предоставлена единовременно - 20 тыс драмов каждому ребенку, согласно спискам имен детей, предоставленным компаниям “Айпост” и “Арцахпочта”.

Премьер-министр также коснулся мероприятий по возобновлению нормальной жизни Арцаха и подробно рассказал о ходе их реализации.