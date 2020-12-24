Ученый оценил размеры упавшего в Китае метеорита

Упавший в китайской провинции Цинхай объект, похожий на метеорит, мог быть радиусом до 1 метра и массой около 10 тонн, вероятно, специалистам из КНР удастся найти его. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости профессор Университета Кёнхи (Республика Корея) Евгений Зубко.

В среду сейсмологический центр Китая сообщил, что в 7:25 по местному времени (2:25 мск) зафиксировал падение объекта, похожего на метеорит, в уезде Юйшу провинции Цинхай. Других подробностей не приводилось.

"Падение метеоритов – явление нередкое. Отмечается падение осколков астероидов, ядер комет и даже спутников больших планет, таких как Луна. Что касается этого случая, это, скорее всего, крупный объект. При входе в атмосферу метеорит нагревается часто до 3-4 тысяч градусов Цельсия, появляется свечение в видимом диапазоне – его видно невооруженным глазом. Радиус этого объекта примерно 1 метр, значит, масса более 10 тонн. Это очень крупный объект. Метеориты такого размера встречаются редко, примерно один случай на миллиард случаев падения метеорита радиусом в 1 сантиметр", - сказал Зубко.

Интересно, что падение объекта засняло множество очевидцев, хотя большинство метеоритов падают в океан или на незаселенной территории, отмечает ученый.